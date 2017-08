L'Isola brucia ancora. Incendi domati a fatica a Bolotana, Gonnosfanadiga e Santu Lussurgiu

Tre roghi: nel Comune del Nuorese, in quello del Medio Campidano e uno nel centro del Montiferru. In azione Corpo forestale insieme a Canadair e Super Puma. Le temperature roventi rendono difficili gli spegnimenti.







CAGLIARI - Tre gli incendi nel primo venerdì di agosto in Sardegna, su cui il Corpo forestale della Sardegna ha diretto le operazioni di spegnimento e coordinato gli elicotteri del servizio aereo regionale e gli aerei della Protezione civile nazionale. Due le riaccensioni, una a Gonnosfanadiga e una a Santu Lussurgiu. Nel centro del Montiferru sono ora in chiusura le operazioni di spegnimento. A Santu Lussurgiu, per l'incendio che ha colpito il pascolo cespugliato di "Funtana Pisanu", sono stati impiegati tre elicotteri regionali e il Super Puma, oltre un Canadair della flotta nazionale. Da terra hanno operato le squadre di Corpo forestale, Forestas, Vigili del Fuoco e associazioni di Protezione Civile.