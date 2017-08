Cagliari, scontro al Poetto: auto finisce contro un albero

Incidente venerdì notte al Poetto. Una Opel Corsa guidata da un 61enne di Monserrato, che viaggiava nel viale Poetto verso il centro città, all'altezza dell'incrocio con via Isola di Levanzo ha tamponato una Ford Fiesta guidata da un cagliaritano di 31 anni. Dopo l'urto l'Opel Corsa è finita contro un albero riportando danni ingenti. La passeggera, moglie del conducente della Opel Corsa, è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata all'ospedale Marino per gli accertamenti del caso con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.