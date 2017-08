Cagliari, novità per gli amanti degli animali. Sì al "Parco canile"

E' la novità contenuta in un documento approvato giovedì dalla commissione Verde Pubblico del Comune di Cagliari. Si tratta di una mozione che per avere il via libera definitivo ora dovrà essere votata dal Consiglio comunale. La nuova struttura, il parco canile appunto, dovrebbe prendere il posto del canile di via Po la cui area rientra nel progetto di riqualificazione del quartiere di Sant'Avendrace. Al posto dell'attuale canile infatti il Comune prevede la costruzione di nuovi appartamenti di housing sociale.

"Riteniamo si debba spostare il servizio per realizzare un 'Parco Canile' in una nuova area della città - afferma il consigliere comunale Matteo Massa-, facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e privati. Un polo di servizi cinofili rivolti alla cittadinanza per attività educative, di sensibilizzazione e consulenza, con maggiori e migliori spazi di vita e di libertà per i cani ospitati".

Nella mozione votata in commissione ci sono altre novità come la richiesta di aprire la struttura anche il sabato e periodicamente la domenica e di organizzare giornate di festa per l'informazione e la promozione delle adozioni dei cani, giornate di microchippatura gratuita e iscrizione all'anagrafe canina, campagne di sterilizzazione gratuita. "Vogliamo - conclude Massa - che si pubblicizzino l'adozione e l'affido a distanza nel sito web del Comune nella pagina dedicata al Canile attraverso la pubblicazione delle foto dei cani ospitati e delle loro caratteristiche fisiche e comportamentali".