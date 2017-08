6 incendi flagellano l'Isola nella prima domenica di agosto. Tante ore tra distruzione e paura - LE FOTO

CAGLIARI - Sono sei gli incendi scoppiati nella prima domenica di agosto 2017 su cui il Corpo forestale della Sardegna ha diretto le operazioni di spegnimento e coordinato gli elicotteri del servizio aereo regionale e gli aerei della Protezione Civile nazionale. Fiamme a Sadali, dove sono intervenuti diversi mezzi aerei e le squadre a terra. Ultimo incendio segnalato, a Gairo, con l'intervento di un elicottero.

A Sadali, è partito dalla località Stazione di Esterzili, l'incendio che ha interessato macchia mediterranea, pascoli e bosco. Inazione 6 elicotteri regionali, tra cui il Superpuma, e un Canadair della flotta nazionale. A terra forze di Corpo forestale, Forestas, Vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile.

Dopo il fuoco della mattina, una riaccensione a Carbonia, nella macchia mediterranea in località Sirri ha visto impegnati nel pomeriggio un elicottero regionale, il Corpo forestale, Forestas e i volontari della Protezione Civile. Un elicottero regionale anche a Burgos (Castello) mentre sul campo sono intervenuti Corpo forestale, Forestas e barracelli. Colpito il pascolo di Sa Lua Mancosa a Serrenti, dove hanno operato un elicottero, il Corpo forestale (compresa la squadra specialista del controfuoco) e Forestas. Infine a Nuoro, in località Costiolu, è intervenuto un elicottero regionale. Sugli eventi sono state aperte, dai nuclei investigativi, le indagini per accertare le cause degli incendi.