È ai domiciliari ma esce per fare scorta di alcolici insieme a amici pregiudicati. Nuovi guai per un 54enne

Il richiamo di una buona bevuta Ŕ troppo forte, a Sassari un uomo in regime di sorveglianza speciale va "in cricca" a comprare qualche bottiglia in un bar. Una pattuglia della polizia lo nota e lo blocca.







SASSARI - Gli agenti di una pattuglia della sezione volanti hanno denunciato a piede libero un 54enne sassarese, con precedenti, per aver violato la normativa sulla sorveglianza speciale. Gli agenti, durante un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno notato l'uomo mentre, in una via del centro storico e insieme a altre tre persone, tutte prediuidcate, stava acquistando bevande alcoliche in un negozio.

Da un controllo è emerso che il 54enne non poteva uscire di casa, se non per andare in questura a firmare, a orari prestabiliti. Inoltre, un altro divieto è quello di non avere contatti con altri pregiudicati. Risultato: nuova denuncia.