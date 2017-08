Brutale omicidio a Santa Maria Navarrese. Anziano uccide a coltellate la suocera 87enne e ferisce la moglie

SANTA MARIA NAVARRESE (NU) - Un uomo ha ucciso a coltellate la suocera e ferito la moglie. È successo a Santa Maria Navarrese, frazione costiera del comune di Baunei, in provincia di Nuoro, nell'abitazione di famiglia. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, di 69 anni, forse in seguito a una lite, ha prima colpito la suocera di 87 anni e successivamente la moglie, di 67 anni, intervenuta per difendere la madre.

Per l'anziana non c'è stato nulla da fare, è morta dopo pochi minuti. Marito e moglie sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.