Violento scontro tra un taxi e un'auto in viale La Playa - LE FOTO

Incidente stradale questa notte nel viale La Playa a Cagliari. All'altezza del mercato itticosi sono scontrate, per cause in fase accertamento, un taxi Renault Scenic guidato da un 40enne di Cagliari ed una Chevrolet Matiz guidata da un 20enne cagliaritano. Nell'urto è rimasto coinvolto un altro veicolo in sosta.