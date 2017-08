L'aria condizionata non funziona, a Cagliari la Mediateca chiusa dal 9 al 20 agosto

La Mem chiude dal 9 al 20 agosto. Per consentire il pieno ripristino dell'impianto di climatizzazione che nelle scorse settimane ha creato problemi per un malfunzionamento, la Mem – Mediateca del Mediterraneo di Via Mameli a Cagliari resterà chiusa da mercoledì 9 a domenica 20 agosto. Tutti i servizi riprenderanno regolarmente, con i consueti orari, a partire da lunedì 21 agosto.