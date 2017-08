Cagliari, aperta da oggi la nuova rampa da via dei Valenzani all'Asse mediano

Conclusa la prima parte dei lavori di realizzazione delle rampe di immissione nell'Asse Mediano da via Jenner e via dei Valenzani. In particolare è aperta da oggi la nuova rampa che da via dei Valenzani consente di immettersi sull'Asse Mediano.







Lo rende noto il Comune di Cagliari. I veicoli che, da via Cadello o da via Santa Maria Chiara, vogliono entrare nell'Asse Mediano possono, quindi, immettersi sulla via dei Valenzani e utilizzare la nuova corsia.

Per la realizzazione della seconda e ultima parte dell'intervento, riguardante la corsia di accelerazione da via Jenner verso l'Asse Mediano, dal 22 agosto e sino alla conclusione dei lavori che dureranno circa un mese, sarà, invece, chiusa al traffico la bretella di immissione da Via Jenner.