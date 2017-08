Dodici ore di attesa prima di partire. Odissea per i passeggeri del volo Torino-Cagliari. Pronta l'azione legale

“Si tratta di un disservizio inaccettabile – spiega il presidente Carlo Rienzi – Proprio quando il servizio, nei giorni delle partenze degli italiani per le vacanze, dovrebbe essere più efficiente e puntuale, i passeggeri vengono costretti ad una odissea di 12 ore, addirittura, come sembrerebbe dalle testimonianze, senza ricevere la dovuta assistenza e le informazioni garantite per legge”.

“In tal caso i viaggiatori hanno diritto al risarcimento di tutti i danni subiti – prosegue Rienzi – Chi ha perso ore di vacanza o ha sostenuto spese per alloggi, cibo, penali su noleggio auto prenotate e non ritirate, ecc., ha diritto a vedersi rimborsati da Meridiana tutti i danni economici patiti. Occorre documentare le spese sostenute e i disagi subiti e avanzare richiesta scritta alla compagnia. E se Meridiana non accetterà di indennizzare in modo automatico i passeggeri, gli interessati potranno rivolgersi al Codacons per ottenere assistenza legale e citare in giudizio la compagnia” conclude Rienzi".