Assemini, atti vandalici al Parco delle Terre Cotte. E il sindaco lo chiude

"Iil Parco delle Terre Cotte sarà chiuso di notte e dopo Ferragosto ci saranno le telecamere. Capita spesso - afferma il primo cittadino - che gli atti vandalici rendano totalmente inservibili i giochi per i bimbi all’interno del Parco delle Terre Cotte e questo non ci lascia indifferenti. Si tratta, come sta accadendo con sempre più frequenza, di gesti che poco hanno a che fare con il senso civico e il rispetto per il bene pubblico della maggioranza dei cittadini asseminesi. Dopo aver effettuato la pulizia del Parco, e provveduto alla ristrutturazione dei giochi per bambini, stiamo proseguendo la fase di ristrutturazione del Tempio, all’interno del Parco. E da Ferragosto verranno installate le telecamere. Proprio ascoltando i consigli dei nostri concittadini - conclude - , abbiamo deciso che quando finalmente verranno installati i nuovi cancelli, l’intero Parco delle Terre Cotte sarà totalmente chiuso la notte".