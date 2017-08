Denuncia della Lav: "A Cagliari cavalli sfruttati sotto il sole torrido"

"Neanche le temperature oltre i 40 gradi - si legge in un comunicato della Lav -hanno fermato il vergognoso tour della carrozza trainata da due cavalli che giornalmente trasporta decine di persone lungo le vie cittadine". La Lav afferma di aver ricevuto numerose telefonate da parte di cittadini e turisti indignati che hanno segnalato lo stato di sofferenza dei cavalli palesemente stremati e sofferenti per la fatica e il caldo e ha rivolto un appello al sindaco Zedda affinché questo servizio "venga sospeso e convertito in un sistema di trasporto etico, rispettoso di animali e ambiente, come dovrebbe essere in una moderna città turistica".

Domani 10 agosto dalle 10 alle 12 la protesta si svolgerà nel Largo Carlo Felice, all’angolo di Via Roma dove i volontari hanno organizzato un sit-in di sensibilizzazione e confidano in un incontro col Sindaco, che finora non ha preso alcuna posizione su questo problema che esiste da anni.