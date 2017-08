Spiagge, pugno duro contro i ladri di sabbia

Sono le principali novità sul tema dei furti di sabbia dalle spiagge che tiene banco ormai ogni estate in Sardegna. Con il recente testo unico sul Turismo, il Consiglio regionale ha definito come illecita non solo l'asportazione ma anche la mera detenzione di sabbia senza autorizzazione o concessione. Sarà dunque molto più semplice accertare la violazione all'interno dei porti e degli aeroporti della Sardegna, perché non sarà più necessario verificare la fase iniziale dell'illecito o comunque effettuare costosi accertamenti di polizia amministrativa per individuare il luogo di precisa provenienza della sabbia.

La seconda soluzione è stata disposta dalla Giunta regionale, che su proposta dell'assessora della Difesa dell'Ambiente Donatella Spano, ha chiarito che l'irrogazione della sanzione per il possesso o l'asportazione di sabbia viene svolta dal Corpo forestale. "Un chiarimento necessario con l'entrata in vigore la scorsa settimana della nuova normativa regionale sul turismo, per avere certezza su quale sia il soggetto chiamato ad agire e così scongiurare inutili duplicazioni di uffici a per la medesima funzione", spiega l'assessora Spano. E aggiunge: "Il Corpo forestale, che negli anni ha consolidato la competenza in materia, potrà finalmente portare a conclusione ogni violazione curando tutto il procedimento, dalla contestazione fino all'irrogazione e all'eventuale contenzioso, avendo un'esperienza pluridecennale e una solida organizzazione".

La delibera chiarisce peraltro che i Comuni sono i soggetti competenti per irrogare le sanzioni relative agli illeciti attinenti l'uso occasionale di immobili e aree per campeggio, per le aree di sosta temporanea a fini turistici, per il divieto di campeggio libero e danneggiamenti alla segnaletica delle rete escursionistica della Sardegna.