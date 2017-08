Causa incidente sulla Ss 131, poi scappa. 34enne denunciato

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un giovane nuorese per lesioni stradali, fuga ed omissione di soccorso, a seguito di incidente stradale.

Nello specifico, una famiglia di tre persone (padre, madre e figlio adolescente), a bordo di un’Audi A6, all’altezza di San Teodoro, sono stati violentemente tamponati da un’altra autovettura, il cui conducente è subito dopo fuggito a piedi, dirigendosi in direzione opposta a quella percorsa, dopo aver abbandonando l’auto.

Ricoverata ma subito dimessa dall’Ospedale Civile di Olbia la madre, illesi gli altri due viaggiatori. Gli Agenti della Polizia Stradale di Nuoro - distaccamento di Siniscola – hanno proceduto ai primi rilievi ricostruendo le modalità dell’accaduto, riuscendo a risalire all’identità del guidatore, un 34enne nuorese, M.G., già con precedenti per altri reati.

L’individuazione del responsabile non è stata facile in quanto quest’ultimo ha cercato di sottrarsi all’operato della polizia salendo a bordo di un altro veicolo, come passeggero, posizionato ad 1 km di distanza dal luogo dell’incidente. Sottoposto al test etilometrico, è risultato positivo all’esame, registrando un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,47 g/l. Il giovane nuorese, oltre alle accuse di fuga ed omissione di soccorso, dovrà rispondere anche di indicente stradale commesso in stato di ebbrezza.