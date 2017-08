Il "nuovo" volto di via Roma pedonale. Pochi automobilisti distratti, transenne in arrivo - LE FOTO

Start dei 38 giorni di sperimentazione della Giunta Zedda, il lato portici della strada chiuso alle automobili. Nei due accessi pronte le barriere, operai al lavoro per cancellare la segnaletica orizzontale e smontare semafori.







CAGLIARI - Via Roma è pedonale fino al 17 settembre prossimo. Il lato portici, tutto, è totalmente off limits alle automobili. Parte la "scommessa estiva" della Giunta Zedda. E, all'esordio, lo scenario è il seguente: pochi automobilisti distratti non fanno caso al drastico calo di traffico nella strada e guidano tranquilli, sia arrivando dal viale Bonaria sia dalla piazza Matteotti. Ma le transenne sono già pronte, devono solo essere posizionate ai due varchi, poi l'ingresso ai mezzi dotati di ruote è, fino al 17 settembre prossimo, impossibile.

Operai comunali e del servizio Gestione Strade in azione per smontare semafori, cancellare le indicazioni stradali ormai non più valide e posizionare le barriere metalliche. Nel primissimo check la nuova rivoluzione viaria sembra reggere, nonostante il weekend pre-ferragostano. Anche se il vero banco di prova è destinato ad arrivare alla fine delle ferie d'agosto.