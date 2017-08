"Sono un tecnico di Abbanoa", trucco eterno. Anziana 87enne rapinata in casa a Carbonia

CARBONIA - "Devo effettuare un controllo della qualità dell'acqua". Con queste parole un uomo di circa 35-40 anni è riuscito a farsi aprire la porta di casa da una signora 87enne. Per circa dieci minuti il finto tecnico ha parlato al telefono mentre stava maneggiando con i rubinetti del bagno dell'appartamento, sotto lo sguardo vigile della pensionata. Nel frattempo, però, un complice è riuscito a entrare nelle altre stanze, arraffando soldi e alcuni buoni fruttiferi inesigibili, uno del valore di 25mila euro.

La signora si è accorta del furto dopo la "visita" del finto tecnico, e a quel punto ha solo potuto avvisare i carabinieri. Una vicina di casa della vittima ha notato un signore di almento 60 anni e uno di 50 che stavano gironzolando vicino all'abitazione dell'87enne, prima di salire a bordo di un furgoncino grigio. I carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di risalire alla banda di truffatori e c'è il "classico" avviso: "Ricordiamo sempre di non far entrare sconosciuti in casa e di chiamare subito il 112 quando qualcuno, qualificandosi per dipendenti Enel, Abbona, servizi sociali e altro tenti di entrare in casa".