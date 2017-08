Sconfinata bellezza blu. Il mare della Sardegna è il più pulito d'Italia

CAGLIARI - La Sardegna registra anche nel 2017 la situazione migliore e si distingue nettamente con sole 5 situazioni critiche rilevate in corrispondenza di foci di fiumi, fossi e canali, pari al 17% dei campioni, una ogni 345 chilometri di costa. Tutti i campioni delle acque di balneazione risultano entro i limiti. Legambiente: “Una situazione molto positiva che la Sardegna deve migliorare costantemente, con l’obbiettivo di azzerare le residue criticità nella depurazione nei prossimi anni. Nell’ottica del miglioramento continuo i 5 punti critici sono stati segnalati alle amministrazioni comunali e agli enti competenti, per chiedere approfondimenti e interventi sugli scarichi inquinanti, che costituiscono una minaccia per il mare e i corsi d’acqua, la salute dei bagnanti e la biodiversità. Tra i nemici del mare anche il marine litter e i cambiamenti climatici: il 96% dei rifiuti galleggianti è plastica. Con l’aumento delle temperature sono oltre 800 le specie aliene arrivate nel Mediterraneo.

A seguire, dopo la "regina" Sardegna, c'è la Puglia, che conferma la performance del 2016. In alto Adriatico, complice anche la forte siccità che ha colpito queste regioni, riducendo molto le portate di fiumi, fossi e canali che si riversano in mare, le situazioni migliori si riscontrano in Emilia Romagna e Veneto. Critiche per quanto riguarda la presenza di diversi scarichi non depurati che finiscono in mare, prevalentemente attraverso fiumi, fossi, canali e tubature, le situazioni registrate in Abruzzo, Sicilia, Campania e Lazio.