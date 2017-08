Sarroch-Villa San Pietro, riapre un altro tratto della Statale 195

La lingua d'asfalto di 2 chilometri e mezzo di nuovo percorribile dopo oltre un anno di lavori. Mentre prosegue il cantiere generale dell'itinerario Cagliari-Pula, il tratto riaperto diventa fondamentale per migliaia di automobilisti.







CAGLIARI - Taglio del nastro, sabato 12 agosto, per il terzo lotto della Ss 195 Sulcitana, specificatamente, il tratto compreso tra lo svincolo Sarroch Zona Industriale e lo svincolo Sarroch–Villa San Pietro. "L'apertura al traffico di questo tratto - precisa l'assessore regionale dei Lavori Pubblici, Edoardo Balzarini - seppur di sviluppo limitato, costituisce un primo risultato dell'attività di controllo ed impulso svolto dalla Regione di concerto con gli Enti Locali, interessati direttamente dai lavori, avviato già dal 2016 e con l'intesa della Prefettura che ha accolto la richiesta della Regione di convocare il Comitato per la Sicurezza Pubblica il 4 luglio scorso per analizzare e risolvere le criticità legate e connesse ai ritardi nell'esecuzione delle opere".

A dispetto della ridotta estensione del tratto riaperto, rispetto al complessivo itinerario Cagliari-Pula, la ritrovata percorribilità del tronco Sarroch–Villa San Pietro "riveste una notevole importanza per la scorrevolezza e la sicurezza del traffico, in quanto restituisce alla variante consortile Casic il ruolo di itinerario preferenziale per gli spostamenti Cagliari–Pula, permettendo la separazione dei traffici automobilistici privati da quelli strettamente connessi al polo industriale di Sarroch".