Rifiuti, contro gli incivili a Alghero in azione poliziotti in borghese. Raffica di multe

AGLHERO (SS) - La città catalana sempre più bella e accogliente. In attesa dell'avvio definitivo del rinnovato capitolato, la riattivazione dei quotidiani servizi di pulizia e spazzamento essenziali e l'utilizzo di mezzi finalmente idonei, ha garantito importanti ricadute in termini di decoro. Agenti della Polizia locale in borghese contro gli incivili. Cresce l'opera di sensibilizzazione tra cittadini e attività commerciali. Dati decisamente positivi sul versante della nettezza urbana ad Alghero nei primi mesi di nuova gestione. In attesa dell'avvio definitivo del rinnovato capitolato previsto per il mese di ottobre, l'accresciuta attenzione al rigoroso rispetto delle modalità di ritiro dei rifiuti, la riattivazione dei quotidiani servizi di pulizia e spazzamento essenziali e l'utilizzo di mezzi finalmente idonei, ha garantito importanti ricadute in termini di decoro. In attività da qualche giorno in centro storico, sul lungomare e nell'area portuale, soprattutto nelle ore serali, le bici ecologiche con gli operatori a bordo, col compito di spazzare e ripulire le zone più frequentate, sopperendo al mancato senso civico spesso riscontrabile nell'abbandono di cartacce e rifiuti in luoghi poco idonei.

Nelle ultime settimane si è parallelamente intensificata l'attività di controllo sul deposito indiscriminato dei rifiuti, tramite servizi in borghese degli agenti di polizia locale, al fine di garantire il rispetto nelle modalità e tempistiche di conferimento. A fronte di ciò sono stati elevati numerosi verbali: il servizio e l'attività sanzionatoria è destinata a proseguire quotidianamente in orari diversi. Negli stessi giorni, il personale delegato al controllo del territorio dell'ufficio ambiente, porta avanti un'intensa attività di sensibilizzazione, al fine di informare le utenze private e le attività commerciali circa le regole vigenti e prossime, relative alla corretta gestione dei rifiuti differenziati. Dal 19 agosto prossimo, l'ordinanza adottata dal Comune per uniformare orari e modalità di conferimento tra i diversi quartieri, è destinato a garantire maggiore flessibilità in attesa del progressivo avanzamento del "porta a porta" sui diversi quartieri cittadini.