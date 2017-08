L'Isola ancora martoriata dagli incendi. 6 roghi sfregiano Arzana, Carbonia, Galtellì, Maracalagonis, Seui e Sinnai

CAGLIARI - Sono 6 gli incendi scoppiati nel secondo venerdì del mese di agosto, per i quali il Corpo forestale della Sardegna ha diretto le operazioni di spegnimento e coordinato gli elicotteri del servizio aereo regionale e gli aerei della Protezione Civile nazionale. Impegnati il personale del Corpo forestale e di Forestas, i volontari della Protezione Civile, i barracelli e, in alcune località, i Vigili del fuoco.

Ad Arzana, in località "Sa 'e Corroce", in fiamme pascoli, è intervenuto un elicottero della base di San Cosimo. A Galtellì, in località "Rio su Carodsu", macchia mediterranea in cenere e intervento di due elicotteri e un Canadair. A Sinnai, in località "Sedda niu S'Achili", aree agricole e macchia mediterranea in cenere, paura per i residenti in varie case e turisti, cinque elicotteri in azione, tra i quali un Canadair e il Super Puma. A Maracalagonis, in località "Tasonis", in fumo pascoli e cespugli, grande lavoro per due elicotteri decollati dalle basi di San Cosimo e Pula. A Carbonia, in località "Santa Lucia", distrutti alcuni boschi, rogo spento grazie all'acqua buttata dal cielo da un elicottero della Protezione Civile. A Seui, in località "S'Isca 'e Molas", in fiamme un'area verde, tre elicotteri domani le fiamme. Su tutti gli incendi, per individuare le cause e i responsabili, sono state immediatamente avviate le indagini a cura dei nuclei investigativi del Corpo forestale.