Cronaca

sabato, 12 agosto 2017

Incastrato per ore in una ringhiera, cane salvato in extremis dai Vigili del fuoco a Quartu - LE FOTO

L'animale resta bloccato in una grata di una finestra e trascorre un'intera notte decisamente difficile. Provvidenziale l'intervento di una squadra di pompieri. Il cane sta bene.