Caccia cinghiali in un'area protetta dei Sette Fratelli. Bracconiere 56enne rischia 2 anni di carcere

CAGLIARI - Una denuncia per bracconaggio e un sequestro di armi e munizioni. È il risultato dell'azione del personale della Stazione forestale di Campuomu, a Burcei al termine di un lungo appostamento notturno in località Monte Eccas, nella parte sud del massiccio dei Sette Fratelli. Sul luogo erano state posizionate alcune esche a base di mandorle, le cosiddette "pappadroxie", per attrarre esemplari di cinghiale. La paziente attesa ha consentito di sorprendere un cinquantacinquenne di Sinnai, R.O., mentre si appostava imbracciando un fucile caricato a pallettoni. L'arma dell'uomo, che non ha opposto resistenza al controllo, era regolarmente denunciata ed è stata sequestrata.

PERQUISIZIONE E DENUNCIA - Le operazioni, proseguite con la perquisizione in una casupola rurale di proprietà dell'uomo, hanno permesso ai forestali di sequestrare altri due fucili da caccia regolarmente denunciati ma che sarebbero dovuti essere custoditi in altro luogo. Scatta la denuncia alla procura della Repubblica: l'uomo deve rispondere di esercizio di caccia notturna in zona vietata, un reato punito con pene sino a due anni di reclusione.