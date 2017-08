Sulcitana strada dei lavori infiniti e milionari. Aperto svincolo di Sarroch, tempi incerti per tratto Cagliari-Pula

L'Anas taglia il nastro per un chilometro della quattro corsie, ancora in fase di costruzione. Sul piatto 160 milioni per quattro lotti. Proteste sul cantiere lumaca: "Inaugurazione farsa".







CAGLIARI - Sulla nuova Ss 195 Sulcitana l'Anas apre al traffico il nuovo svincolo di Sarroch. Percorribile 1 chilometro di nuova strada a 4 corsie del lotto 3, nell'Area Metropolitana di Cagliari. Viene quindi rimesso in comunicazione il tratto a 4 corsie Cacip con la vecchia 195 al chilometro 23,600, in entrambe le direzioni. Oltr allo svincolo, le auto possono transitare anche su un altro chilometro di lingua d'asfalto, sui cinqueprevisti, sempre nel lotto 3. Riaperto al traffico, a doppia carreggiata, il tratto della 4 corsie Cacip dallo svincolo di Sarroch-Zona Industriale sino all'inizio del lotto 3 in corrispondenza del chilmetro 23,900. Le principali lavorazioni sono consistite nella demolizione e ricostruzione di 3 sottovia in cemento armato, l'adeguamento delle opere idrauliche e dello smaltimento delle acque meteoriche e nell'installazione di nuovi guard rail. Per ridurre l'impatto ambientale dei lavori la nuova pavimentazione stradale è stata realizzata con tecniche di riciclo in sito del vecchio asfalto demolito.



Lungo il nuovo tratto, che allontana il traffico dall'area industriale di Sarroch, rispondendo alle sollecitazioni pervenute dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, è stato predisposto il restringimento di parte della carreggiata in direzione Pula alla sola corsia di marcia con limite di velocità a 50 chilometri orari e divieto di sorpasso, per consentire l'ultimazione dei lavori del terzo lotto il cui completamento definitivo è previsto entro la fine del 2017 e che consentie l'accesso alla città di Pula in corrispondenza del chilometro ventotto della vecchia Ss 195.

RITARDI E POLEMICHE - L'Anas informa che "l'appalto complessivo dei lavori per la realizzazione della nuova arteria comprende anche il lotto 1 (circa 8 chilometri a 4 corsie) e l'opera connessa Sud (di 2 chilometri a 2 corsie), entrambi attualmente in costruzione, all'interno dei territori comunali di Cagliari, Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula. Una volta conclusa la nuova strada consente l'innalzamento degli standard di sicurezza e tempi di percorrenza inferiori tra Cagliari e le località costiere del sud ovest dell'Isola con un investimento complessivo di circa 160 milioni di euro". Tradotto: non c'è una data sicura, dopo sei anni, per la fine dei lavori. A protestare per quella che definisce una "inaugurazione farsa" è il deputato sardo di Unidos, Mauro Pili. Mentre l'Anas taglia il nastro, lui fa un tour nei chilometri ancora incompiuti, un cantiere tanto a cielo aperto quanto abbandonato. "La strada della vergogna, inaugurato un tratto insignificante. L'opera parte nel 2011 e, dopo sei anni, è appena al 40 per cento del totale realizzato. La Giunta regionale imbroglia e prende in giro i sardi, non hanno nessuna vergogna".