Sole e aria fresca sulla Sardegna a Ferragosto, poi il ritorno del caldo. Picchi fino a 34 gradi

CAGLIARI - Torna il caldo. Dopo la temporanea rinfrescata del secondo weekend di agosto, le temperature sulla Sardegna tornano ad aumentare soprattutto in avvio di settimana, col ritorno progressivo del caldo africano. In particolare da Ferragosto e nei giorni successivi si possono raggiungere punte di 34-36 gradi. Temperature dunque nuovamente alte in questa estate 2017 seppur senza i picchi eccezionali e prolungati raggiunti nei primi dieci giorni di agosto.

L'alta pressione torna nuovamente alla conquista del Mediterraneo nella settimana di Ferragosto. Di conseguenza sono all'orizzonte condizioni in prevalenza soleggiate su tutta l'Isola. È, nei fatti, l'arrivo della sesta ondata di calore durante questa stagione estiva: non è potente come le precedenti, ma comunque il fresco è destinato a scomparire a lungo.