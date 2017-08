Cagliari, gommone contro gli scogli: due morti e due feriti

Le vittime sono due cagliaritani, Giovanni Putzu e Nicola Sanna, 29enne militare della Guardia di Finanza in servizio a Palermo; le donne ferite Maria Bonfardeci, 27enne palermitana fidanzata di Sanna, e Claudia Malica di Cagliari, compagna di Putzu.

Poco prima delle 23 (l’allarme alla Capitaneria di Porto è delle 23:05), le coppie stavano navigando vicino al porticciolo quando, per cause in corso di accertamento da parte della Capitaneria, il gommone si è schiantato a forte velocità sul molo frangiflutti del porticciolo dei pescatori.

Sono stati alcuni pescatori ad accorgersi della tragedia e ad accorrere sul posto allertando i soccorsi: immediatamente sul posto unità della Guardia Costiera e dei carabinieri, sia a terra che via mare, la squadra navale dei vigili del fuoco con i sommozzatori e due unità a terra per illuminare la zona.

Subito è stato recuperato il corpo di uno dei due uomini deceduti nell’impatto e le due donne, che sono state portate dal 118 in gravi condizioni - ma fortunatamente non in pericolo di vita - negli ospedali Brotzu e Marino di Cagliari. Successivamente i sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno recuperato anche il corpo del secondo giovane. Gli inquirenti stanno ancora eseguendo rilievi per stabilire le cause dell'incidente: appena possibile sentiranno le due donne sopravvissute. (ADNKRONOS)