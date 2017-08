Terremoto di magnitudo 4.0 a Ischia. Distruzione e morti nell'isola della Campania

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata avvertita a Ischia e sulla costa flegrea. Paura in particolare tra gli abitanti e i tanti turisti che in questo periodo affollano l'Isola. I Comuni più vicini all'epicentro, secondo l'Ingv, sono Forio, Serrara Fontana, Lacco Ameno, Barano d'Ischia e Casamicciola Terme. Diverse persone si sono riversate in strada dopo la scossa, a cui ha fatto seguito anche un blackout. Numerose le chiamate arrivate subito dopo la scossa ai centralini dei Vigili del fuoco e delle Forze dell'ordine.

Una donna è morta dopo essere stata colpita da alcuni calcinacci caduti dalla chiesa di Santa Maria del suffragio a Casamicciola. Ci sarebbero almeno altri due morti, oltre a decine di feriti. Black out elettrico nel centro di Ischia porto. La chiesa del Purgatorio è andata distrutta, numerosi alberghi isolati. Sul posto carabinieri, polizia e Vigili del fuoco, insieme alla Protezione Civile.