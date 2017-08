Elmas, ladri di sabbia e conchiglie fermati all'aeroporto

Il personale della Base navale di Cagliari del Corpo Forestale ha effettuato i controlli di sicurezza durante il transito di migliaia di viaggiatori e, grazie alle scansioni a raggi X, ha individuato che quattro persone trasportavano del materiale sottratto dagli arenili. Sabbia, sassi e conchiglie sequestrati saranno esaminati da esperti per poi essere riposizionati nei siti idonei dagli stessi reparti del Corpo Forestale.

Gli agenti hanno contestato ai responsabili la detenzione illecita di sabbia (ai sensi dell'articolo 40 comma 2 della Legge regionale 16 del 2017, sulle norme in materia di turismo). I trasgressori potranno decidere se pagare entro 60 giorni la sanzione di 1.000 euro o attendere l'ordinanza ingiunzione emanata dallo stesso Corpo Forestale a cui la legge ha affidato l'intero iter sanzionatorio. Sarà il Corpo forestale, infatti, ad assicurare la certezza della sanzione, che oggi colpisce non solo l'asportazione ma anche la detenzione di sabbia in assenza di concessione o autorizzazione. Il procedimento sanzionatorio sarà perciò sgravato dagli eventuali complessi accertamenti di polizia amministrativa per determinare la località e l'autore dell'asportazione.

Il Corpo forestale invita i turisti a mantenere un comportamento rispettoso nella fruizione delle spiagge e a comunicare gli eventuali illeciti al numero verde 1515. In particolare, chiede di segnalare il transito di veicoli a motore sulle spiagge, particolarmente dannoso per l'equilibrio dell'ambiente dunale.