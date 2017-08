Si perdono durante un'escursione notturna tra Cala Domestica e Masua

Serata in intervento per i tecnici del soccorso alpino sul sentiero Miniere nel Blu: poco prima della mezzanotte, è stato concluso il recupero di due escursionisti in difficoltà lungo il percorso che collega Cala Domestica a Masua. I due escursionisti, al sopraggiungere della sera, si son trovati impossibilitati a proseguire a causa della perdita dell’orientamento e perché sprovvisti di illuminazione.

I due sono stati recuperati nella località Schina e Monti Nai, a circa 300 metri sul livello del mare in buone condizioni di salute, ma disorientati. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Iglesias e il personale dei Vigili del Fuoco della Caserma di Iglesias.