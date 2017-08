In arrivo nuova ondata di caldo africano

In questa parentesi di giorni più freschi, i temporali sono stati "davvero pochi fatta eccezione per il Triveneto dove invece hanno colpito in modo deciso", spiega l'esperto. Ora l'anticiclone, aggiunge, "torna a dominare la scena italiana portandoci una nuova settimana con tanto sole da Nord a Sud fatta eccezione per qualche isolato temporale sulle Alpi".

Fino a mercoledì il caldo "sarà tutto sommato accettabile e nella norma, con massime in genere comprese tra 25 e 30 gradi e qualche punta superiore giusto su regioni tirreniche e Sardegna - afferma l'esperto Edoardo Ferrara - Poi, nei giorni successivi il caldo tornerà a farsi intenso, sebbene senza i picchi eccezionali di inizio a agosto. Il termometro segnerà punte di 35-36 gradi da venerdì e in particolare su Valpadana, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Isole Maggiori e Puglia".