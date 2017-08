Medicina, tra Cagliari e Sassari sei scuole di specializzazione a rischio chiusura

A Cagliari Chirurgia generale, Medicina dello Sport, Nefrologia. A Sassari Neurochirurgia, Neurologia, Anatomia patologica. Sono le scuole di specializzazione delle facoltà di Medicina e Chirurgia delle due università sarde che sarebbero a rischio accreditamento. Lo dice un dossier riservato dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica reso pubblico da un articolo del Corriere della Sera.

I parametri presi in considerazione nel dossier dall'Osservatorio riguardano la presenza di spazi adeguati e laboratori specifici, la garanzia di standard di assistenza di alto livello negli ospedali dove si svolgono i tirocini l'esistenza di indicatori di performance per l'attività scientifica dei docenti. La valutazione finale è tradotta in un parere che propone di non concedere l'accreditamento delle scuole "per non aderenza ai livelli minimi". In totale in Italia sarebbero 135 scuole.