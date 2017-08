Cagliari, in viale Ciusa addio alle vecchie reti colabrodo. 100mila euro per le nuove condotte

Al via i lavori della nuova rete idrica in viale Ciusa a Cagliari. Investiti 100mila euro per realizzare circa un km di nuove condotte.







CAGLIARI - Addio vecchie condotte colabrodo lungo viale Ciusa: Abbanoa ha avviato oggi il cantiere per sostituire circa un chilometro di reti dall’incrocio con via dei Donoratico fino all’ingresso di Pirri all’altezza di via Calamattia. Si tratta di un’opera importante che consentirà di ammodernare le infrastrutture del servizio idrico in una zona, tra l’altro, interessata dalla costruzione di nuovi insediamenti abitativi e di attività commerciali.

Le vecchie condotte in acciaio avevano ormai oltre trent’anni d’attività. Negli ultimi tempi si erano verificate diverse rotture tanto da richiedere numerosi interventi di riparazione da parte delle squadre di Abbanoa. Il Gestore ha inserito la sostituzione integrale delle condotte nel piano delle manutenzioni straordinarie del trimestre in corso. L’investimento è di centomila euro e consentirà di sostituire un tratto di circa un chilometro. La nuova rete sarà realizzata in ghisa sferoidale, materiale che garantisce migliori performance, e avrà un diametro di 150 millimetr. Saranno rifatti anche tutti gli allacci alle utenze servite.

Il cantiere dovrà andare avanti per circa un mese e mezzo. A lavori conclusi i benefici saranno per tutta la zona che potrà beneficiare una migliore pressione in rete. Sempre a Cagliari, domani inizieranno i lavori di sostituzione integrale delle reti in via Watt: 200 metri di nuove condotte e rifacimento degli allacci.