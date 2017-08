Continuano gli incendi: domati quattro roghi

Il primo incendio di oggi ha colpito Modolo (Punta Restiggia). Per spegnerlo ha operato un elicottero regionale mentre a terra sono state schierate le squadre del Corpo forestale, di Forestas e delle associazioni di Protezione civile.

Ad Alghero un rogo ha interessato la macchia mediterranea di Sant'Elmo e ha richiesto l'intervento di un elicottero regionale e del personale del Corpo forestale, di Forestas, delle associazioni di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

Terzo incendio della giornata a Silanus, sul pascolo cespugliato di Nuraghe Orolio. Qui hanno operato un elicottero regionale e le squadre del Corpo forestale, di Forestas, dei volontari di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

Fiamme anche anche in un'area destinata a pascolo a Bultei (Funtana Maria). Sono state domate grazie all'entrata in azione di due elicotteri regionali e, a terra, di Corpo forestale, Forestas, volontari di Protezione civile e Vigili del fuoco.