Slot machine e scommesse, aumento da capogiro in Sardegna

CAGLIARI - Crescono le imprese del gioco in Sardegna. Il dato emerge da un report della Camera di Commercio di Milano che ha reso noto il quadro della situazione nazionale. Sardegna compresa, ovviamente.

In Italia sono 10.418 le attività legate al gioco. Un settore che cresce dell’11% in un anno e del 48,2% in cinque anni. Per numero complessivo di attività prima Napoli con 1.250 (12% sul peso totale italiano e 7,5% in più rispetto al 2016). Seguono Roma con 863 (+17,6%) e Milano con 440 (+6,8%). Tra le prime dieci province anche Bari, Salerno e Torino. In un anno crescono soprattutto Nuoro (+75%), Sassari (+50%) e Agrigento (+48%). La crescita a Cagliari è invece del 24%.

Più in particolare ufficialmente nel Capoluogo sardo ci sono 14 imprese che lavorano come ricevitorie (Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio), 28 gestiscono apparecchi che consentono vincite di denaro (slot machine), 35 attività connesse con le lotterie e le scommesse per un totale di 77. Nel 2016 erano 62.