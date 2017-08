Cagliari, spacca il vetro di una Bmw: arrestato topo d'auto in via Cagna

Tentato furto aggravato nella notte a Cagliari ai danni di un'auto Bmw parcheggiata in via Cagna. La polizia ha arrestato A.S 41enne già noto alla giustizia. I poliziotti della squadra Volante l'hanno sorpreso dopo aver ricevuto la segnalazione di un residente che aveva visto un uomo armeggiare intorno all'auto. Alla vista degli agenti il 41enne avrebbe cercato di nascondersi dietro un cespuglio ma senza successo. Dall’accertamento effettuato sull'auto è emerso che il finestrino posteriore era stato infranto, il paraurti anteriore divelto ed il cofano forzato.