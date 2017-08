500 denunce contro i furbetti dell'acqua. Tra gli irregolari ville di lusso in Costa Smeralda e un chiosco del Poetto

CAGLIARI - Due intere lottizzazioni di Budoni allacciate alla rete idrica attraverso un unico punto di fornitura abusivo, così come un noto caseificio del centro Sardegna, privo di contratto, e un chiosco del Poetto che per ben tre volte, una volta sospesa la fornitura perché colto in fragranza di reato, si è riallacciato alla rete pubblica. Ancora, la Gallura: una villa di lusso in Costa Smeralda, con suite, giardino interno ed esterno e piscina, intestata a una società con sede in Lussemburgo che nonostante i consumi abnormi di acqua non pagava quanto consumato. Un camping di San Teodoro è risultato invece allacciato abusivamente alla rete fognaria: gli scarichi dell’intera struttura finivano direttamente nella rete comune senza la possibilità per Abbanoa di addebitare il pagamento del canone di depurazione.

“Irregolarità e abusivismo sono purtroppo la triste eredità, che Abbanoa ha raccolto, di un sistema nel quale il controllo della risorsa e la correttezza contrattuale erano totalmente trascurati, generando anche una fascia diffusa di abusivismo che oggi si manifesta con i furti d’acqua e con l’alta morosità – spiega l’Amministratore Unico Alessandro Ramazzotti - Fenomeni che rappresentano comunque un’esigua minoranza della popolazione perché, voglio ricordarlo, 8 sardi su 10 pagano regolarmente il servizio idrico”.

Il sistema di allacci abusivi non permette al Gestore il controllo della poca risorsa disponibile. Sottrae infatti indebitamente e illecitamente litri di acqua al secondo, che in un momento di razionamenti e poca risorsa disponibile creare ripercussioni negative sulle utenze regolari. Il furto d'acqua oltre ad essere un reato da Codice Penale, attraverso canalizzazioni abusive genera infatti difficoltà sulla fornitura all'utenza gestita che, in proporzione alla struttura irregolare, può causare cali di pressione e/o problemi di approvvigionamento.

Quella degli allacci abusivi è una grave irregolarità diffusa in tutta l’Isola fa sapere Abbanoa. Sono quasi 500 le denunce presentate da gennaio a oggi, frutto dell’intensificarsi dei controlli a tappeto su tutta la Sardegna. Spesso al posto dei contatori vengono installati dei tubi flessibili che consentono di fornire l’acqua direttamente dalla rete.

Non sono rari neanche gli episodi in cui vengono installati dei contatori irregolari, un escamotage per cercare di mascherare il furto d’acqua facendo credere che si tratti di un allaccio regolare. Espediente inutile perché i tecnici di Abbanoa sono muniti di palmari elettronici che consentono di verificare in tempo reale i numeri di matricola dei misuratori e le coordinate georeferenziate che consentono di appurare l’esatto punto di fornitura.