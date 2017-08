Asili nido, online le graduatorie del Comune di Cagliari

Pubblicata sul sito del Comune di Cagliari la graduatoria definitiva per i servizi di prima infanzia (età tre mesi/tre anni) valida per l'intero anno educativo 2017-2018.







Si tratta dei servizi erogati dagli asili nido comunali, dalle strutture convenzionate e dal servizio in contesto domiciliare. La graduatoria sostituisce la precedente, approvata il 1 agosto 2017, contro la quale gli utenti hanno potuto presentare richieste di riesame fino al 16 agosto 2017.

Le graduatorie.

Di seguito il comunicato stampa diramato dal Comune:

L'ammissione o la riconferma all'Asilo nido verrà comunicata a breve per iscritto ai genitori del bambino, insieme alla retta mensile da corrispondere e alla documentazione da presentare all'asilo. Si ricorda che i riconfermati, ovvero i minori ammessi in graduatoria lo scorso anno educativo e assegnatari dei posti in asilo, sono ammessi di diritto nell'anno in corso.

Per facilitare e accelerare i tempi di consegna della nota di comunicazione di ammissione/riconferma dell'Asilo nido e poter procedere all'inizio delle attività presso l'asilo individuato, si invitano i genitori a ritirare la nota suddetta, in via del tutto eccezionale, presso l'Ufficio asili nido, in viale San Vincenzo n. 2/4, secondo il seguente calendario e negli orari sotto indicati:

venerdì 25 agosto 2017, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, soltanto per la graduatoria divezzi (18/36 mesi) dal n. 1 al n. 74 (da punti 13 a punti 8);

lunedì 28 agosto 2017, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30, soltanto per la graduatoria divezzi (18/36 mesi) dal n. 75 al n. 148 (da punti 8 a punti 6);

martedì 29 agosto 2017, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30, soltanto per la graduatoria lattanti (3-17 mesi) dal n. 1 al n. 87 (da punti 19 a punti 10);

mercoledì 30 agosto 2017, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30, soltanto per la graduatoria lattanti (3-17 mesi) dal n. 88 al n. 174 (da punti 10 a punti 6);

giovedì 31 agosto 2017, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30, soltanto per le riconferme di minori nelle strutture diverse dagli asili nido comunali, Micronido compreso;

venerdì 1 settembre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, soltanto per le riconferme di minori nelle strutture diverse dagli asili nido comunali, Micronido compreso;

lunedì 4 settembre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30, soltanto per le riconferme di minori negli asili nido comunali la Filastrocca, il Girasole, la Baia dei delfini.

La comunicazione potrà essere ritirata anche da eventuali delegati, a condizione che gli stessi siano muniti di lettera di delega dei genitori e della copia del documento d'identità dei genitori stessi, oltre che del proprio documento. Nelle date indicate si provvederà alla sola consegna delle note di assegnazione. In caso di eventuali rinunce e di chiarimenti relativi alle assegnazioni, i genitori potranno inoltrare le comunicazioni a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica pubblicaistruzione@comune.cagliari.it.

In ogni caso, l'ufficio sarà disponibile per le suddette modalità diverse dalla consegna, a partire dal 4 settembre prossimo venturo, dalle 9.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì e nei pomeriggi del martedì e del mercoledì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30.