Cagliari, nasce comitato contro via Roma pedonale. "Ci sentiamo isolati"

CAGLIARI - Si è costituito a Cagliari un comitato spontaneo che ha lo scopo di raggruppare e tutelare residenti, commercianti, esercenti e lavoratori del Quartiere Marina da quelli che definisono essere i "negativi effetti" della pedonalizzazione della via Roma. Il comitato ha promosso una petizione che ha già raccolto 170 firme. Nei prossimi giorni verrà depositata in Comune.

"Di fatto - si legge in una nota -, il sentimento comune è quello di essere isolati, ignorati da un'amministrazione comunale che ha fatto cadere dall'alto un provvedimento che, così come è realizzato, appare contrario al buon senso. In questa ottica il comitato ritiene fondamentale l'interlocuzione con l'amministrazione comunale al fine di trovare le soluzioni più idonee ed alternative alla pedonalizzazione così come in corso di attuazione, sottolineando come tutto il quartiere sia contrario all'attuale piano presentato dal sindaco Zedda e non si riesce a comprendere perchè la volontà di chi vive ed opera nel quartiere venga ignorata nei riguardi di un progetto che, di fatto, tende a peggiorare la qualità della vita, e non solo dei residenti".