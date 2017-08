Incidente con feriti sulla Ss 131, coinvolte 2 auto. Tra le lamiere anche un 11enne

CAGLIARI - Tamponamento tra una Citroen guidata da una donna di 45 anni di Monastir con a bordo il proprio figlio undicenne, e una Opel con alla guida un 26enne cagliaritano, nella SS131 Dir in direzione Cagliari. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per soccorrere madre e figlio, trasportati all'ospedale Marino in codice giallo.

Illesi i due occupanti della Opel. Per oltre un'ora il traffico è andato in tilt, fondamentale l'intervento degli agenti della polizia Municipale, sul posto anche per i classici rilievi di legge.