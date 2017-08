La rabbia degli insegnanti sardi. "Costretti a lasciare l'Isola per lavorare, è deportazione"

Il piano straordinario di mobilità fa infuriare numerosi professori. L'orizzonte è una cattedra lontano dalla Sardegna. Appello al ministro dell'Istruzione: "Deroga per non spaccare tantissime famiglie".







CAGLIARI - Ci sono i docenti con la cattedra già confermata per l'imminente nuovo anno scolastico, ma una buona fetta ha, per i prossimi mesi, il punto interrogativo di una scuola nella quale insegnare lontano dall'Isola. Il piano straordinario di mobilità portato avanti dal ministero dell'Istruzione porta molti professori in piazza. L'ipotesi di dover lavorare in un'altra Regione, dovendo quindi attraversare il mare, "è una deportazione bella e buona".

Il primo settembre prossimo si avvicina, e le valigie sono quasi pronte. "Ci sono le cattedre di sostegno libere, si mandano fuori i docenti sardi. Il ministro Fedeli non ha tenuto conto della specificità della Sardegna", dice Mauro Pili, deputato di Unidos alla guida del Coordinamento scuola sarda. Da Roma la decisione presa è quella delle cattedre disponibili solo per i professori che hanno una specifica abilitazione. L'ultima speranza è una deroga identica a quella dell'anno scorso. Ma il tempo a disposizione per invertire la rotta è sempre più ridotto.