105 ovuli pieni di coca nell'intestino. Pusher straniero nel sacco in Costa Smeralda

Un rumeno di 35 anni bloccato dalla polizia in un albergo. Nella stanza mezzo chilo di polvere bianca. In pancia nascondeva numerosi ovuli pieni fino all'orlo di droga. Stroncato business illegale da 200mila euro.







OLBIA - Gli agenti di polizia del capoluogo gallurese hanno arrestato un 35enne, romeno, per traffico di sostanze stupefacenti. Gli investigatori, sono intervenuti presso un albergo dove era stata segnalata la presenza di una persona sospetta. Giunti sul posto i poliziotti hanno rintracciato presso la struttura alberghiera, dove alloggiava, un 35enne che, da un controllo più approfondito effettuato tramite la consultazione della banca dati delle Forze di polizia, risultava avere precedenti per traffico internazionale di stupefacenti.

Insospettiti anche dall’atteggiamento dell’uomo, gli operatori hanno approfondito le verifiche ed hanno effettuato una perquisizione personale e locale, rinvenendo all’interno della camera d’albergo occupata dall’uomo, circa 500 grammi di sostanza stupefacente, suddivisa in ovuli, che ai successivi controlli è risultata essere cocaina. Considerato lo stupefacente rinvenuto e i precedenti specifici del soggetto, gli agenti hanno ulteriormente approfondito gli accertamenti, accompagnando il pusher all'ospedale per essere sottoposto ad un esame tac dell’addome, il quale ha evidenziato la presenza di altri 61 ovuli, occultati nelle anse intestinali, anch’essi contenenti cocaina. In totale il 35enne romeno ha trasportato 105 ovuli corrispondenti a 1,2 chili di cocaina che, immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 200mila euro. L'uomo è stato arrestato. Da ulteriori approfondimenti, è emerso che dovesse già trovarsi in carcere, sempre per reati di spaccio di droga commessi in Spagna.