Educazione alla legalità con le "olimpiadi dei finanzieri". Successo per l'iniziativa a Quartu

QUARTU SANT'ELENA (CA) - Una giornata al lido del finanziere tra "olimpiadi ed educazione alla legalità". Sabato 26 agosto si è rinnovato l'appuntamento estivo al Lido del finanziere di Quartu Sant’Elena per una giornata dedicata alle famiglie dei finanzieri in servizio ed in congedo nonché a tutti i frequentatori dello stabilimento. All'insegna della solidarietà, dello sport e dell'amicizia, si è svolta una interessante iniziativa per grandi e piccini in cui non si è perso di vista l’obbiettivo principale di educazione alla legalità.

le attività ludiche dedicate ai più piccoli, infatti, si sono alternate con le dimostrazioni delle unità cinofile della Guardia di Finanza, il passaggio delle unità navali e aeree del corpo e la simulazione delle attività di salvataggio della scuola cani salvataggio Sardegna. Nel corso dell’iniziativa è stata presente la Banca d'Italia con un punto informativo su “il vero e il falso, la moneta, la banconota e la moneta elettronica”. a coronare l’intensa giornata, la visita di una rappresentanza dei giocatori del Cagliari Calcio non impegnati nella trasferta milanese. Nel pomeriggio, dopo la cerimonia di premiazione, si è spenta la fiaccola olimpica che ha calato il sipario sulla quarta edizione delle “olimpiadi” con la promessa di rinnovare l'appuntamento l'anno prossimo.