Altro che fresco, tutti al mare! Oltre 40 gradi a fine agosto, sulla Sardegna 72 ore da bollino rosso fuoco

CAGLIARI - Continua l'ondata di calore che sta investendo la Sardegna. Ancora per le giornate di martedì 29 e mercoledì 30 agosto, le temperature massime sulla Sardegna risulteranno superiori ai 35 gradi, con punte che andranno oltre i 40, in maniera abbastanza diffusa nelle zone interne dell'Isola. Stando all'avviso di condizioni meteorologiche avverse diffuso dalla Protezione Civile regionale, una lieve diminuzione delle temperature, che resteranno comunque elevate, si potrebbe osservare nella giornata di giovedì 31 agosto.

È utile ricordare le norme di comportamento da adottare indicate dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti;

- in casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi. Se si usa un ventilatore non indirizzarlo direttamente sul corpo;

- bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina. In generale, consumare pasti leggeri;

- indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all'aperto evitando le fibre sintetiche. Se in casa è presente una persona malata, fare attenzione che non sia troppo coperta.