Manu Invisible, l'omaggio a Gramsci sul cavalcavia della Ss 131

Il titolo dell'opera, realizzata su un cavalcavia della strada statale 131 all'altezza di Paulilatino, è "Assidua ricerca". E Manu Invisible lo spiega in questo modo: "Tutti cerchiamo qualcosa assiduamente. Quest'opera va arricchita scrivendo quello che ognuno di noi 'ricerca' con più ostinazione.

Caratteristico era il modo di Antonio Gramsci di dedicarsi alle sue scritture: quasi tutti i giorni, per alcune ore, camminando all'interno della cella, rifletteva sulle frasi da scrivere e poi si chinava sul tavolino, scrivendo senza sedersi, un ginocchio appoggiato sullo sgabello, per riprendere a camminare e a pensare, un'assidua ricerca che tutt'oggi, rivive nella sua immagine pubblica. L'opera, è la terza di una serie dedicatagli, per ricordarlo nel suo anniversario e amplificare l'eco che ancora oggi ci regalano le sue scritture. Quest'opera è la terza tappa di un itinerario tangibile, che partirà da Cagliari a Santu Lussurgiu, percorso che Gramsci, si augurava spesso di fare un giorno prima della sua morte, ma che purtroppo non fece".