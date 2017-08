Sorpreso a rubare si lancia dal balcone e fa un volo di tre metri: in ospedale

Movimentato episodio nel tardo pomeriggio di ieri a Sestu. Un disoccupato di 29 anni, riuscito a entrare in un'abitazione di via Bologna, è stato sorpreso all'interno dal padrone di casa. Nel tentativo di fuga il 29enne ha saltato da un balcone a tre metri d'altezza. Nel frattempo però sono intervenuti i carabinieri della stazione locale che sono riusciti a rintracciarlo. Nella sua abitazione hanno trovato: 30 grammi di marijuana, un fucile detenuto illegalmente oltre a un telefono e un orologio rubati alcuni giorni prima. L'arrestato successivamente è stato portato all'ospedale Marino di Cagliari dove è stato ricoverato nel reparto di Traumatologia per le fratture alle gambe riportate durante il tentativo di fuga.