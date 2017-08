Cagliari, 65enne investito in via Pessina: è grave

Incidente stradale questa mattina in via Pessina all'altezza dia via Amat. Una Renault Clio guidata da un cagliaritano di 58 anni, ha investito un uomo, un 65enne cagliaritano, che attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il pedone è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale Brotzu con assegnato un codice rosso. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi di legge e per ricostruire l"esatta dinamica del sinistro.