Acquisto libri scolastici, ecco i contributi del Comune di Cagliari

Sono in pagamento le borse di studio a sostegno della spesa effettuata dalle famiglie per l'istruzione nell'anno scolastico 2014-2015 (L. 62/2000) e i contributi per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2015-2016 (L. 448/1998). Lo rende noto il Comune di Cagliari: "I beneficiari -si legge in una nota - possono incassare quanto dovuto presso una qualsiasi filiale della Banca Unicredit.Per eventuali chiarimenti contattare i seguenti numeri telefonici: 070.6776436 e 070.6776435".