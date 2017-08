Autobus, il Ctm riprende gli orari invernali

Il servizio autobus Ctm riprende gli orari invernali giÓ in vigore nel mese di giugno (vacanza scolastica), mantenendo i servizi verso il mare. Il servizio invernale/scolastico sarÓ attivato dal 14 settembre 2017.







Nello specifico, tenuto conto della domanda di trasporto, a partire da venerdì 1 settembre il servizio Ctm sarà così strutturato:

LINEE PER IL MARE

Linea Blu Notte proseguirà il servizio il venerdì e il sabato fino al 9 settembre

Linea 3P avrà una frequenza di 20 minuti dal lunedì al venerdì e di 13 minuti il sabato e la domenica.

Linea 5Zeeus avrà una frequenza di 12 minuti dal lunedì al venerdì e di 10 minuti il sabato e la domenica.

Linea QS avrà una frequenza di 30 minuti dal lunedì al venerdì e di 15 minuti il sabato e la domenica.

Linea 11 sarà attiva tutti i giorni. Prima partenza da via Fracastoro 7:30, ultima partenza da Calamosca 20:15. Frequenza ogni 30 minuti.

La linea Poetto Express sarà attiva solo il sabato e la domenica con una frequenza di 18 minuti. Prosegue il rafforzamento delle linee PF e PQ (frequenza media di 23 minuti per il PF e 30 minuti per il PQ). La linea 1Q (via Brigata Sassari-Terramala) nei giorni feriali avrà una frequenza di 30 minuti e nei giorni festivi di 40 minuti.

LINEE RIPRISTINATE DAL 1 SETTEMBRE.

La linea University Express sarà di nuovo operativa dal lunedì al sabato con una frequenza di 15 minuti al mattino, 20 minuti il pomeriggio. Il servizio sarà sospeso dalle 15.00 alle 18.00 per riprendere e terminare alle 20.40 (ultima partenza dal Policlinico).

Riprende il servizio invernale della linea 19 dal lunedì al venerdì dalle ore 6.20 prima corsa alle ore 20.00 ultima corsa. Il Sabato il servizio è operativo dalle ore 6.20 alle ore 14.15

Riprende il servizio invernale della linea 29 dal lunedì al venerdì dalle ore 6.20 alle ore 21.00. Il sabato prima corsa 06.30, ultima corsa alle ore 15.00

Le linee 40 e 41 avranno una frequenza media di 20 minuti. Per la linea 41 la prima corsa sarà alle 5.16 e l’ultima alle 22.55.

PROLUNGAMENTO NOTTURNO DELLE LINEE 1-9-30-30R-M-PF.

Per andare incontro alla richiesta di prolungamento di alcune linee nel periodo estivo, l’orario di servizio delle linee 1, 9, 30, 30R, M e PF è esteso tutti i giorni:

Linea 1 Ultima partenza da F. Gioia e ultima partenza da Ospedale Brotzu 00.30

Linea 9 Ultima partenza da piazza Matteotti 00.05

Linea 30 e 30R Ultima partenza da piazza Matteotti 00.30

Linea M Ultima partenza da piazza Matteotti 00.15

Linea PF Ultima partenza da piazza Matteotti 00.30

Tutte le informazioni sono disponibili attraverso il call center Ctm che risponde tutti i giorni, inclusa la domenica in Italiano ed in lingua inglese al numero verde 800078870 dalle 8.30 alle 18.30.