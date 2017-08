A Foras, campeggio di lotta contro l'occupazione militare

"A Foras – Contra a s'ocupatzione militare" organizza alla Marina di Tertenia il secondo campeggio contro l'occupazione militare in Sardegna.







A Foras Camp, un campeggio antimilitarista, dal 5 al 10 settembre. Si terrà presso la Marina di Tertenia ed è organizzato dalla rete A Foras. "Come nella precedente edizione - fanno sapere gli organizzatori -, che si svolse nel medesimo periodo a Lanusei nel bosco di Selene, "A Foras", l'assemblea che si batte contro l'occupazione militare della Sardegna, organizza il suo secondo campeggio come momento di studio, analisi e pianificazione delle attività annuali. Questa volta l'attività si svolgerà dal 5 al 10 settembre nella marina di Tertenia, a Sarrala località Tesonis presso il Camping Tesonis Beach".

Durante le giornate si svolgeranno dei tavoli di lavoro su argomenti specifici riguardanti le varie implicazioni delle servitù militari che gravano in Sardegna per il 66 per cento del totale di quelle dello Stato italiano, momenti di autoformazione, ma anche sport, cultura e socialità. "Grande importanza avranno i momenti previsti a Tertenia, organizzati assieme alla popolazione locale, con la testimonianza di chi ha lottato contro la costruzione del poligono nel territorio comunale".

Nella sei giorni ci sarà il tempo anche per la musica con il concerto finale di sabato 9 Settembre che vedrà sul palco Dr Drer & CRC Posse (al loro 25esimo anno di attività), i turritani Stranos Elementos, freschi di una nuova produzione, e gli ogliastrini Broken string. Inoltre, band locali, ogliastrine e del Sarrabus, si alterneranno durante tutti i giorni del campeggio. L'ingresso del campeggio sarà a offerta libera e tutte le attività saranno autogestite.