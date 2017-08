Baunei, turisti spezzano stalattite dalla Grotta del Fico

Incredibile episodio accaduto nella Grotta del Fico a Baunei. Qualcuno, pare facesse parte di un gruppo di turisti spagnoli che martedì mattina ha visitato il sito, avrebbe staccato una stalattite dall'interno della grotta. Un grave danno se si pensa al lunghissimo tempo, migliaia d'anni, che impiegano questo tipo di formazioni a crearsi. Secondo quanto riportato dall'Unione Sarda oggi in edicola, i carabinieri su segnalazione delle guide turistiche avrebbero identificato gli autori. Il sindaco di Baunei su facebook esprime "Ferma condanna per questo grave gesto, inqualificabile nella sua portata di inciviltà e incoscienza. Turisti così noi non ne vogliamo".