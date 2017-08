Via Roma pedonale, opposizione contro: "Risultanti deludenti". Sul tavolo del sindaco oltre 300 firme

L'opposizione a Cagliari boccia la pedonalizzazione di via Roma. Fratelli d'Italia: "Nessuna condivisione neanche con la Commissione competente o con il Consiglio. Risultati deludenti e perdite per i commercianti". E sul tavolo del sindaco Zedda arriva una petizione con oltre 300 firme.







CAGLIARI- "Nessuno è contrario a prescindere ma non c'è stata nessuna condivisione. Ignorata totalmente la commissione competente e da quanto apprendiamo anche i commercianti e i residenti non sono stati ascoltati e oggi raccogliamo i responsi deludenti, se non arrabbiati, di chi sta ogni giorno registrando perdite economiche pesanti". Alessio Mereu, Capogruppo di Fratelli d'Italia-An in Consiglio Comunale a Cagliari ha protocollato questa mattina un'interrogazione urgente in cui chiede cosa intenda fare il sindaco alla luce della raccolta firme di residenti e commercianti del Quartiere Marina.

Fratelli d'Italia-An aveva sottolineato con il portavoce regionale Salvatore Deidda che il movimento non è contrario alle pedonalizzazioni "ma prima di chiudere occorre mettere in campo opere e soluzioni alternative per non danneggiare le attività economiche del Rione. Errare è umano ma si può correggere in corso d'opera limitando i danni". Nel frattempo ha superato le oltre 300 firme la petizione lanciata alcuni giorni fa per chiedere la riapertura della strada.